快訊

喪屍版農奴革命？向貴族與禮教宣戰的《屍戰朝鮮》

敦睦艦隊爆發疫情 蔡英文：勇敢面對才是國軍本色

新竹地區小五女童疑墜樓 死因待釐清

聯合報 / 記者王駿杰黃瑞典／新竹即時報導
新竹地區一名小五女童今天下午4點被社區警衛發現疑墜樓倒臥在中庭。示意圖／ingimage
新竹地區一名小五女童今天下午4點被社區警衛發現疑墜樓倒臥在中庭。示意圖／ingimage

新竹地區一名小五女童今天下午4點被社區警衛發現疑墜樓倒臥在中庭，消防局獲報趕抵，女童已失去呼吸心跳，送醫急救仍不治，警方初步調查，發現女童是從12樓墜地，明天將相驗，釐清細節。

據悉，該名12歲女童在班上擔任班長，成績不錯，家庭健全且無特殊心理狀況。今天下午女童的家人都外出不在家，她獨自搭電梯到頂樓，因不明原因墜樓。消防局獲報，急派3車8人趕抵，但女童已失去生命跡象。

警方初步勘查，並未在事發處發現遺書與女童的物品，僅在頂樓看見些許女童的鞋印。女童家屬悲痛欲絕，稱女童近期心情無異樣，也沒有反常舉止，不曉得為何會發生憾事。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新竹 電梯

延伸閱讀

小五女生被狗追趕狂奔猝死 飼主過失致死判刑6月

北市15歲少年疑和父母爭吵 7樓住家墜樓送醫急救

板橋小5男童離奇墜樓一度命危 現況曝光

新北某國中男墜樓亡 教育局：在校成績優異

相關新聞

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆 警在他家設巡邏箱防再受害

前香港銅鑼灣書店長林榮基今早在台北市中山北路上的咖啡廳遭潑漆，警方已鎖定嫌犯身分，全力偵辦中，並在他的住家加設巡邏箱，加...

為女友喬萬元債務 男手腳遭砍忍痛尋斷指

33歲林姓男子因女友欠債，日前與債主相約台北市峨眉停車場旁談判，雙方一言不合展開互毆，過程中林男左手小指遭砍斷，左腿也被...

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

雲林縣虎尾科技大學校牆邊的人行道，長年來都有學生停放機車，但幾處學校的進出側門，則禁止停車，但老是有人違停，今天一位老師...

台南市東區民宅火災 救出17歲少女意識模糊送醫

台南市東區崇善路一棟3樓透天厝，今天下午4點多發生火災，2樓及3樓冒出大大量濃煙，消防局接獲民眾報案，有名少女受困在3樓...

兒熟睡叫不醒婦鎖門外 警攀2樓開鎖被誤為小偷

桃園市大園區行動不便的59歲林姓婦人今天上午出門走路散步，忘記帶門鑰匙，被反鎖門外，兒子熟睡打電話叫不醒，林婦求助大園警...

影／前香港銅鑼灣書店長吃早餐遭潑漆 稱與中國有關

前香港銅鑼灣書店長林榮基今早在自家附近的咖啡廳遭潑紅漆；頭髮、手臂沾滿漆料。他偵詢時說懷疑遭埋伏，警方偵辦發現嫌犯徒步逃...

影／動保人員真辛苦 捕抓2米大南蛇卻踏中20公分鏽鐵條

近期天氣越來越暖和，蛇類逐漸復甦活動，新北市鶯歌區中湖國小幼兒園後方雜草叢生空地，日前出現1條身長約2公尺的無毒非保育類...

毒販假釋再犯遭聲押 拘留室突爬牆跳下撞破頭命危

楊姓男子因販毒遭判刑20年，2016年假釋後再犯槍砲等案落網，桃園地檢署昨晚複訊後依毒品、槍砲罪嫌將他向法院聲押，未料楊...

影／休旅車附掛露營車脫落 溜去撞民宅幸無人傷

昨天11時44分許，在花蓮縣新城鄉光復路上，一名陳姓民眾駕駛休旅車附掛要價百萬的露營車，沿台9線北往南行駛要到台東，卻因...

桃園警方查搶案逮1嫌 路邊攔人網友錄影貼粉團

桃園市大溪區仁和路今天上午天上午發生服裝店搶案，已知至少兩名男子涉案得手3000多元，案發不到4小時，警方隨即在龜山找到...

昨接律師信今被潑漆 林榮基：我不會退縮

（德國之聲中文網） 林榮基接受德國之聲訪問時表示，今早原計劃與律師會面，商討店名被搶先注冊的法律問題，近9時先到中山區中山北路一間咖啡店用餐，卻突遭兩名戴帽男子潑紅漆，兩人作案後逃去，林隨即報警。他形

影／男子擁槍被捕 稱手槍是去世父親留下

林姓男子涉嫌持有槍械，警方據報，到他住處查捕，正巧他朋友到他租處拜訪 ，警方埋伏等到他開門，立即趕上門查緝，果然搜出1把...

熱門新聞

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

國3木柵隧道火燒車 竄黑煙交通受影響

中警巡佐廚師魂爆發 考取丙級證任分局大廚烹美食

任文化部人文司長期間涉貪 傳藝中心副主任漏夜偵訊

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

謝和弦遭妻指控誣告 新北檢不起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。