新竹地區小五女童疑墜樓 死因待釐清

新竹地區一名小五女童今天下午4點被社區警衛發現疑墜樓倒臥在中庭，消防局獲報趕抵，女童已失去呼吸心跳，送醫急救仍不治，警方初步調查，發現女童是從12樓墜地，明天將相驗，釐清細節。

據悉，該名12歲女童在班上擔任班長，成績不錯，家庭健全且無特殊心理狀況。今天下午女童的家人都外出不在家，她獨自搭電梯到頂樓，因不明原因墜樓。消防局獲報，急派3車8人趕抵，但女童已失去生命跡象。

警方初步勘查，並未在事發處發現遺書與女童的物品，僅在頂樓看見些許女童的鞋印。女童家屬悲痛欲絕，稱女童近期心情無異樣，也沒有反常舉止，不曉得為何會發生憾事。

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