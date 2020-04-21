快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

八道關古道崩壁危險 一名山友摔落半山腰幸下午被救

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
信義鄉八道關古道乙女瀑布中午發起一起山域事故，消防人員配合直升機將傷者從崩壁處順利救援。圖／南投消防局提供
信義鄉八道關古道乙女瀑布中午發起一起山域事故，消防人員配合直升機將傷者從崩壁處順利救援。圖／南投消防局提供

信義鄉乙女瀑布中午發起一起山域事故，1名山友由東埔往觀高前進，經過乙女瀑布後，回頭發現對面崩壁處，有1名王姓山友摔落30公尺深的半山腰落石處，因而起緊撥打119救援。南投消防局第三大隊接獲報案後，隨即啟動山域事故應變機制前往救援。

南投消防局指出，26歲的男性王姓傷者，台北市人，在山友報案後那，也自打112緊急專線報案，陳述自己摔落點距崩壁下緣僅剩10公尺，有持續崩落的危險。消防單位立即通知玉山分隊小隊長洪榮助率員，於中午12時25分出動，配合3名消防及6名義消前往救援。

救難人員下午與地面人員抵達現場，立即架設繩索救援，14時50分順利將王姓山友救援至安全地面上，傷者表示僅右膝及手指擦傷拒絕就醫，隨同出勤人員下撤。

南投消防局表示，王姓山友是和一支6人登山隊，4月15日從台東縣海端鄉入山，預計今天由南投縣信義鄉下山。王姓偒者事發時一人走在最前面，在八通關古道乙女瀑布附近崩壁處失足摔落30公尺深，同行5人路過該處並未查覺，直至碰到報案者告知有人掉落，因而急返回現場，一同等待消防人員救援。

信義鄉八道關古道乙女瀑布中午發起一起山域事故，消防人員配合直升機將傷者從崩壁處順利救援。圖／南投消防局提供
信義鄉八道關古道乙女瀑布中午發起一起山域事故，消防人員配合直升機將傷者從崩壁處順利救援。圖／南投消防局提供
信義鄉八道關古道乙女瀑布中午發起一起山域事故，消防人員配合直升機將傷者從崩壁處順利救援。圖／南投消防局提供
信義鄉八道關古道乙女瀑布中午發起一起山域事故，消防人員配合直升機將傷者從崩壁處順利救援。圖／南投消防局提供

山友 事故 男性

延伸閱讀

台南市東區民宅火災 救出17歲少女意識模糊送醫

因應處置新冠肺炎病患與火場調度 台南消防四大隊演訓

南投仁愛鄉茶低溫農損 30日前受理申請現金救助

升遷規則偏袒學長 高市消防局長：打火重視經驗

相關新聞

為女友喬萬元債務 男手腳遭砍忍痛尋斷指

33歲林姓男子因女友欠債，日前與債主相約台北市峨眉停車場旁談判，雙方一言不合展開互毆，過程中林男左手小指遭砍斷，左腿也被...

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

雲林縣虎尾科技大學校牆邊的人行道，長年來都有學生停放機車，但幾處學校的進出側門，則禁止停車，但老是有人違停，今天一位老師...

台南市東區民宅火災 救出17歲少女意識模糊送醫

台南市東區崇善路一棟3樓透天厝，今天下午4點多發生火災，2樓及3樓冒出大大量濃煙，消防局接獲民眾報案，有名少女受困在3樓...

兒熟睡叫不醒婦鎖門外 警攀2樓開鎖被誤為小偷

桃園市大園區行動不便的59歲林姓婦人今天上午出門走路散步，忘記帶門鑰匙，被反鎖門外，兒子熟睡打電話叫不醒，林婦求助大園警...

影／前香港銅鑼灣書店長吃早餐遭潑漆 稱與中國有關

前香港銅鑼灣書店長林榮基今早在自家附近的咖啡廳遭潑紅漆；頭髮、手臂沾滿漆料。他偵詢時說懷疑遭埋伏，警方偵辦發現嫌犯徒步逃...

影／動保人員真辛苦 捕抓2米大南蛇卻踏中20公分鏽鐵條

近期天氣越來越暖和，蛇類逐漸復甦活動，新北市鶯歌區中湖國小幼兒園後方雜草叢生空地，日前出現1條身長約2公尺的無毒非保育類...

毒販假釋再犯遭聲押 拘留室突爬牆跳下撞破頭命危

楊姓男子因販毒遭判刑20年，2016年假釋後再犯槍砲等案落網，桃園地檢署昨晚複訊後依毒品、槍砲罪嫌將他向法院聲押，未料楊...

影／休旅車附掛露營車脫落 溜去撞民宅幸無人傷

昨天11時44分許，在花蓮縣新城鄉光復路上，一名陳姓民眾駕駛休旅車附掛要價百萬的露營車，沿台9線北往南行駛要到台東，卻因...

桃園警方查搶案逮1嫌 路邊攔人網友錄影貼粉團

桃園市大溪區仁和路今天上午天上午發生服裝店搶案，已知至少兩名男子涉案得手3000多元，案發不到4小時，警方隨即在龜山找到...

昨接律師信今被潑漆 林榮基：我不會退縮

（德國之聲中文網） 林榮基接受德國之聲訪問時表示，今早原計劃與律師會面，商討店名被搶先注冊的法律問題，近9時先到中山區中山北路一間咖啡店用餐，卻突遭兩名戴帽男子潑紅漆，兩人作案後逃去，林隨即報警。他形

影／男子擁槍被捕 稱手槍是去世父親留下

林姓男子涉嫌持有槍械，警方據報，到他住處查捕，正巧他朋友到他租處拜訪 ，警方埋伏等到他開門，立即趕上門查緝，果然搜出1把...

北市78歲婦人晨浴竟陳屍浴室

78歲孫姓老婦今晨在家中泡澡，家人卻發現浴室內安靜無聲，不久後開門察看，卻發現孫婦倒臥在浴缸中，水面淹及口鼻，嚇得立刻報...

熱門新聞

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

遇到這個房東 連一天都沒住到賠8萬多房租

國3木柵隧道火燒車 竄黑煙交通受影響

任文化部人文司長期間涉貪 傳藝中心副主任漏夜偵訊

中警巡佐廚師魂爆發 考取丙級證任分局大廚烹美食

林益世獲釋後今首次派出所簽到 1分鐘簽完後離去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。