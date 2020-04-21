八道關古道崩壁危險 一名山友摔落半山腰幸下午被救

信義鄉乙女瀑布中午發起一起山域事故，1名山友由東埔往觀高前進，經過乙女瀑布後，回頭發現對面崩壁處，有1名王姓山友摔落30公尺深的半山腰落石處，因而起緊撥打119救援。南投消防局第三大隊接獲報案後，隨即啟動山域事故應變機制前往救援。

南投消防局指出，26歲的男性王姓傷者，台北市人，在山友報案後那，也自打112緊急專線報案，陳述自己摔落點距崩壁下緣僅剩10公尺，有持續崩落的危險。消防單位立即通知玉山分隊小隊長洪榮助率員，於中午12時25分出動，配合3名消防及6名義消前往救援。

救難人員下午與地面人員抵達現場，立即架設繩索救援，14時50分順利將王姓山友救援至安全地面上，傷者表示僅右膝及手指擦傷拒絕就醫，隨同出勤人員下撤。