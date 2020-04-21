大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

雲林縣虎尾科技大學校牆邊的人行道，長年來都有學生停放機車，但幾處學校的進出側門，則禁止停車，但老是有人違停，今天一位老師一怒之下，用膠帶把這輛機車捆起來，還上了大鎖，學生車主發現氣沖沖報警，最後經校方出面協調，才平息這場停車糾紛。

虎尾科技大學第一校區八德街側門，是師生進出通道，為避免機車堵住通道，學校在進出口處施設小柵欄，並立有禁止停車的通告。

一名老師也在通道前方植栽草皮美化，借以不讓機車占用，但仍常有學生視若無，把機車停在通道口，今天又有一輛機車停放，這名老師一氣之下，就用膠帶將機車捆起來，並用大鎖將機車鎖住，學生車主發現後，不忍愛車被捆包上鎖，氣沖沖地向警方報案。

校方也出面處理，經一番調解，老師同意賠償機車損失，雙方和解，化解這場停車紛爭。校方表示，該處是學校側門，畫有黃線並設柵欄，是禁止停車的，會再加強宣導管理，以保通道暢行。