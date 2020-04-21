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台南市東區民宅火災 救出17歲少女意識模糊送醫
台南市東區崇善路一棟3樓透天厝，今天下午4點多發生火災，2樓及3樓冒出大大量濃煙，消防局接獲民眾報案，有名少女受困在3樓房間，消防人員到場後入內搜救，在3樓地板上找到17歲翁姓少女，但疑因吸入大量濃煙，被救出時意識模糊，緊急送醫搶救。
台南市消防局周救災救護中心，今天下午4點44分接獲民眾報案，位於東區崇善路有住宅火警，共計出勤13車33人前住搶救。消防人還還未到場前，台南市警一分局德高派出所江和林姓警員巡邏經過，得知有名少女受困3樓，一度想進入搶救，但2樓煙太大，無法進人。少女的母親等家人及時從屋內逃出。
崇善等消防分隊到達現場後，發現2及3樓冒出大量濃煙，但未見到火光，消防人員除進入內屋內搶救，並架梯破壞2樓窗戶，讓煙散出，今天下午5點零6分，消防人員在3樓房間地上救出17歲翁姓少女， 少女吸入大量濃煙意識模糊，緊急送成大醫院搶救。據了解，少女目前休學在家，燃燒2樓家具和3樓雜物，真正起火原因待進一步詗查。
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