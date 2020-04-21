兒熟睡叫不醒婦鎖門外 警攀2樓開鎖被誤為小偷
桃園市大園區行動不便的59歲林姓婦人今天上午出門走路散步，忘記帶門鑰匙，被反鎖門外，兒子熟睡打電話叫不醒，林婦求助大園警方，但林婦不肯破門，員警借鋁梯爬上2樓，卻被林婦兒子誤為小偷，引起一場虛驚。
大園警方表示，林姓老婦罹患兄風行動不但不便，每天上午必須固定時服用抗血栓藥物，她早上前往附近走路散步途中，突然覺得身體不適，她急著回家要服用藥物，因為出門忘記帶鑰匙，被反鎖大門外，她話打電話給家裡睡覺的兒子，不料林婦兒熟睡叫不醒，只好報警求助。
警 方獲報趕到，由於林婦家住2樓，林婦擔心破門驚擾鄰居反對，幸好警員看見林婦住家窗戶未關，乃向鄰居借來鋁梯爬進入，未料林婦兒子竟因聽見窗戶有人闖入聲音，誤為小偷，驚醒查看竟是警察嚇一跳，警方說明後，林婦兒子表示，他的手機關靜音，所以沒聽見他母親打電話，感謝警方為民服務。
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