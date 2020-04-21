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林榮基疑遭預謀潑漆 警鎖定兩嫌追緝

中央社 / 台北21日電

前香港銅鑼灣書店店長林榮基今天上午在台北市中山區遭人潑紅漆，他下午作完筆錄後表示，懷疑犯嫌是觀察他日常作息後預謀犯案，警方受理報案後，暫先鎖定兩嫌追緝。

根據警方調查了解，林榮基今天上午8時50分獨自在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐時，突然遭一名身穿深色衣褲的不明男子上前朝他潑漆，造成他頭部和衣褲都是紅漆污漬，但幸未受傷，犯嫌案發後立即徒步逃離現場。

林榮基事後先返回位於附近中山區南京西路上的書店進行簡單清理，隨後在律師陪同下到台北市警察局中山分局中山一派出所報案，期間一度先赴醫院進行驗傷，約中午才又返回派出所完成目前筆錄。

根據案發現場監視器畫面可看到，身穿深色衣褲的不明男子先在咖啡店附近徘徊、觀望，隨即便走到林榮基身邊朝他潑灑紅漆，隨即徒步逃離現場，全身滿是紅漆的林榮基立即緊追在後，但仍讓犯嫌逃逸。

林榮基下午作完筆錄後受訪表示，目前全案交警方處理，並說「台灣警察是這樣（手勢比讚），香港警察是這樣（手勢比倒讚）」，同時也感謝各界關心。

媒體關心案發原因是否和25日將在台北重開書店有關。林榮基說，可能和這個有關係，但書店將如期開幕，「沒問題」，但對「銅鑼灣書店」名稱註冊爭議一事，則說往後再談。

他提到，自己幾乎每天都到同一間店去喝咖啡，認為犯嫌事先觀察過他的日常作息，懷疑對方今天是事先埋伏犯案，但自己並未受傷。

雖然林榮基已經過初步清理，但從他現場受訪狀況仍可看到，他右半邊頭髮、雙手和雙腳仍然布滿紅漆顏色，接受現場大批媒體訪問後，他便說要回去清理身上紅漆，隨即搭車返回書店。

針對此案，警方目前正積極調閱監視器以釐清犯嫌身分，目前暫鎖定兩嫌追緝，全案將朝涉恐嚇、毀損、傷害、強制和妨害名譽等罪嫌偵辦。

林榮基25日將在台北中山區南京西路重開書店，但日前卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限公司」委託，要他不得使用「銅鑼灣書店」名稱。

他稍早受訪表示，昨天才收到律師函警告店名已被註冊，今早就被潑漆，恐嚇意味十足，「開個書店就要恐嚇，真的很荒謬」。

林榮基 銅鑼灣書店

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