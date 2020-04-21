影／動保人員真辛苦 捕抓2米大南蛇卻踏中20公分鏽鐵條

近期天氣越來越暖和，蛇類逐漸復甦活動，新北市鶯歌區中湖國小幼兒園後方雜草叢生空地，日前出現1條身長約2公尺的無毒非保育類南蛇，爬到圍牆上嚇人，動保處人員獲報趕往捕捉，卻一腳踏到又尖又長的生鏽鐵條，當場血流如注。

三峽警分局湖山派出所警員邱紹宏，16日下午巡邏時獲報有人捕蛇受傷需要協助，連忙趕往現場，原來是市政府動物保護防疫處的24歲李姓動保員，捕蛇時一腳踩進草叢，不慎遭隱藏其中的尖銳鐵條刺傷右腳掌，仍忍痛完成任務。

警員邱紹宏隨後協助引導消防隊救護人員到達現場，止血清理傷口簡單包紮後，由救護車送往三峽恩主公醫院救護，稍後並將鐵條移除，避免意外再度發生。