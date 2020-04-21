影／休旅車附掛露營車脫落 溜去撞民宅幸無人傷

昨天11時44分許，在花蓮縣新城鄉光復路上，一名陳姓民眾駕駛休旅車附掛要價百萬的露營車，沿台9線北往南行駛要到台東，卻因掛載的連接器鏽蝕脫落，導致露營車自撞2間民宅鐵門，現場無人受傷，但車主要面臨的可能不只車損，還有撞損民宅的事後求償。

根據行車記錄器畫面，陳姓男子駕駛的休旅車附掛白色露營車，沒想到開一開居然連接器脫落，露營車往右偏移撞向已拉下鐵門民宅，陳男卻毫不知情，還繼續往前開，讓後方的駕駛很傻眼，趕緊趁著前方有紅綠燈時，車速減速並猛按喇叭示警，告知「你的尾車不見了」，慶幸還好沒在車輛旁邊，否則後果不堪設想。

由於露營車猛烈撞擊民宅鐵門，不但鐵門凹陷、門柱破損，露營車右側車頭更嚴重毀損，幸虧當時沒有人在家，也未波及路人，無人傷亡。陳男表示，露營車才買1年多，本來是要到台東露營，卻沒想到發生意外。

依據道路交通管理處罰條例第77條，小型汽車附掛的拖車應僅限於裝載露營用具使用，若脫落則可罰新台幣3千元至9千元罰鍰。若要拖曳750公斤以上至3000公斤的重型露營拖車，只要有1年以上小客車駕照，經過4小時學科及16小時技術訓練，才能加掛拖曳。