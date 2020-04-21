北市藥局傳命案 78歲婦晨浴多時竟陳屍浴室

78歲孫姓老婦今晨在家中泡澡，家人卻發現浴室內安靜無聲，不久後開門察看，卻發現孫婦倒臥在浴缸中，水面淹及口鼻，嚇得立刻報警處理；救護人員到場後，發現孫婦已明顯死亡，後續交由警方接手處理。

警方調查，孫婦一家住在台北市濟南路上，並在該址經營一間藥局。她今晨獨自在住處浴室內泡澡，但家人上午10時許發現，浴室門仍上鎖，平時這個時間已出門運動的孫婦，當時好像仍待在浴室；且浴室內安靜無聲，呼叫孫婦也沒人應門，不久後開門察看，卻發現孫婦倒臥在浴缸中，水面淹及口鼻。

孫婦家屬向警方表示，孫婦患有高血壓等慢性病，平時有早晨泡澡習慣，泡完澡就會出門運動，不知為何今天卻出意外。警方初步確定現場無外力入侵跡象，現場無打鬥痕跡，後續將進一步釐清孫婦死因。