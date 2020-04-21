昨接律師信今被潑漆 林榮基：我不會退縮

（德國之聲中文網） 林榮基接受德國之聲訪問時表示，今早原計劃與律師會面，商討店名被搶先注冊的法律問題，近9時先到中山區中山北路一間咖啡店用餐，卻突遭兩名戴帽男子潑紅漆，兩人作案後逃去，林隨即報警。他形容事件是恐嚇，「明顯與昨天的律師信有關」。

林榮基接到的律師信，指其店名侵害另一家公司的商標，要求他停用「銅鑼灣書店」名稱。

林被潑漆後前往馬偕紀念醫院驗傷及清理，他對本網記者表示頭部和身體染紅漆，並無損傷，但感到錯愕，「早就預期會有干預，但沒想到發律師信後隔天就動手，共產黨不想我在台灣重開書店，剃他眼眉」。

陸委會強烈譴責

他正前往警署落口供，形容台灣警察對事件「都很緊張」，又表示當地是法治社會，會堅持開店，「我開書店是一個表態，堅持反抗，應做的事有什麼好怕？是共產黨怕，他們閃閃縮縮，不夠膽光明正大。公義在我這邊，不可退縮，如果退縮就會很黑暗」。

陸委會表示，強烈譴責相關人士的暴力滋事行為，警方已在積極辦桉，敬告任何有心人士切勿以身試法，倘林榮基欲依法提告，該會將提供一切必要的協助。

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昨接律師信警告

流亡台灣滿一年的林榮基，本周五（25日）將在台北中山站3號出口附近重開書店，昨日（20日）卻接獲一封律師信，指店名侵害今年3月初由新北市政府核准設立的「銅鑼灣書店有限公司」姓名權，要求林立即停用「銅鑼灣書店」名稱，並於7天內處理完成，否則將提告求償。

林對本網表示會按原定計劃開店，正委托律師處理事件。

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