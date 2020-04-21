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搶Pizza店16萬 嫌犯約炮女網友溫存中被逮
52歲陳姓男子因缺錢花用，昨天上午持刀闖入新北市永和區中正路上的連鎖Pizza店行搶，得手新台幣16萬9千餘元後逃逸。警方循線追查並鎖定陳男涉有重嫌，向檢察官聲請拘票在桃園市一間汽車旅館逮捕陳，警詢後依強盜罪嫌移送新北地檢署。
據了解，有竊盜、強盜前科的陳男平日靠打零工維生，他因缺錢花用又欠地下錢莊不少錢，經過數日觀察後，他因認為搶銀行風險太高，又發現Pizza店禮拜一早上店內存放的現金最多，便鎖定位於中正路上的一間連鎖Pizza店，趁著昨天凌晨7時葉姓副理獨自進入店內準備開業時持刀闖入，要脅葉姓副理打開店內金庫、收銀機行搶，得手16萬餘元後步行逃逸至二二八公園，搶劫過程不到5分鐘。
陳在公園攔下一輛計程車，跑到台北市西門町，將犯案用刀丟在西門町的垃圾桶，接著便坐計程車回到永和，再騎自己的車到處跑，並還清積欠的卡債等債務，最後到新北板橋，租了一輛車開往高速公路到新竹關西休息站，又從關西跑到桃園，結果在桃園時玩交友軟體認識一位女性，便跑到北市載她，再回到桃園市一間汽車旅館開房間。
警方調閱監視器，鎖定陳涉有重嫌並沿線追蹤到桃園，向檢察官聲請拘票後今晨1時許到汽車旅館逮人，破門而入時陳與女網友還正在溫存，讓警方尷尬不已。經清點，警方發現陳犯案所得僅剩7800元，他也對犯行坦言不諱，警詢後依強盜罪嫌移送新北地檢。
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