聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／看到救護車輛離遠點 台中消防隊拍影片搞KUSO
台中市消防局第七救災救護大隊勤工分隊近日有感於出勤時，常會遇到民眾不禮讓救災救護車輛，險些發生交通事故，影響救災、救護，因此勤工分隊的7名隊員分工合作，拍攝一則長約1分多鐘的宣傳影片，並在影片中搞KUSO（惡搞），影片今天在勤工分隊的臉書、YouTube等平台上線，也獲得網友迴響。
台中市消防局勤工消防分隊表示，台灣地狹人稠，交通用路環境複雜，車禍每日都在街頭上演，十次車禍九次受傷害，分隊有感車禍多半源自駕駛或乘客的疏忽與大意，自主拍攝宣導短片，出動7名隊員，花了兩天時間拍攝影片，希望提醒民眾路上遇到救護車輛該怎麼做，避免影響救災救護工作。
勤工消防分隊指出，影片拍攝的重點是依據警政署、消防署的車禍次數統計，開車門未注意後方，是主要造成車禍原因的第一名，另外因視野死角而造成交通事故也位居第二，因此也將此兩個主要的交通事故肇因，成為影片拍攝的主題，並以搞笑、幽默的方式呈現，希望除了「笑果」之外，也能加深宣導的「效果」。
勤工消防分隊呼籲，車輛行駛路口聽聞警報聲，應減速慢行，查看救災、救護車輛行進方向，禮讓對向救災、救護車輛優先通過路口，若因此跨越紅燈及路口白線而受自動執法設備拍攝裁罰，可記下禮讓之救災車輛單位或編號，若有行車紀錄器畫面更佳，在收到罰單30天內，向警察機關或監理機關提起申訴，經查證屬實即可註銷罰單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言