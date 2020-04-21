影／看到救護車輛離遠點 台中消防隊拍影片搞KUSO

台中市消防局第七救災救護大隊勤工分隊近日有感於出勤時，常會遇到民眾不禮讓救災救護車輛，險些發生交通事故，影響救災、救護，因此勤工分隊的7名隊員分工合作，拍攝一則長約1分多鐘的宣傳影片，並在影片中搞KUSO（惡搞），影片今天在勤工分隊的臉書、YouTube等平台上線，也獲得網友迴響。

台中市消防局勤工消防分隊表示，台灣地狹人稠，交通用路環境複雜，車禍每日都在街頭上演，十次車禍九次受傷害，分隊有感車禍多半源自駕駛或乘客的疏忽與大意，自主拍攝宣導短片，出動7名隊員，花了兩天時間拍攝影片，希望提醒民眾路上遇到救護車輛該怎麼做，避免影響救災救護工作。

勤工消防分隊指出，影片拍攝的重點是依據警政署、消防署的車禍次數統計，開車門未注意後方，是主要造成車禍原因的第一名，另外因視野死角而造成交通事故也位居第二，因此也將此兩個主要的交通事故肇因，成為影片拍攝的主題，並以搞笑、幽默的方式呈現，希望除了「笑果」之外，也能加深宣導的「效果」。