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學生穿越道路被撞父直擊 妙齡女閃避不及釀兩人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市鄭姓學生今天清晨6時許穿越南屯區黎明路，騎車的曾姓女子反應不及撞上，釀兩人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓學生今天清晨6時許穿越南屯區黎明路，騎車的曾姓女子反應不及撞上，釀兩人受傷。記者陳宏睿／翻攝

台中市鄭姓男學生今天清晨6許，從南屯區住處穿越黎明路，欲至對向公車站牌搭公車，未料曾姓女騎士閃避不及撞上，造成鄭、曾女全身都有多處擦挫傷，車禍發生的過程也被鄭父目擊，因車禍發生時正值上班、上學時間，也造成交通堵塞的狀況，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

據調查，曾姓女子（26歲）今天清晨6時許騎車沿南屯區黎明路，由南往北直行往三和街方向行駛，行至黎明路二段50號附近時時，撞擊由東向西穿越黎明路的鄭姓學生（19歲），曾女撞到鄭後倒地，曾女、鄭全身都有程度不等的擦挫傷。

警方獲報到場調查，曾女、鄭都無酒精濃度，曾女、鄭被救護車送往林新醫院治療，無生命危險，詳細的案發原因，有待警方後續調查釐清。

台中市鄭姓學生今天清晨6時許穿越南屯區黎明路，騎車的曾姓女子反應不及撞上，釀兩人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓學生今天清晨6時許穿越南屯區黎明路，騎車的曾姓女子反應不及撞上，釀兩人受傷。記者陳宏睿／翻攝

車禍 公車 救護車

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