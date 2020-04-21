注意！台南13處超速嚴重車禍熱點 警方不定時機動測速

喜歡開快車的民眾注意以免荷包失血！台南市近來超速駕駛造成嚴重車禍不斷，重點區永康警分局上午表示，評估轄區道路車流路況及易超速、易肇事路段，將在中正南北路、中山南北路、王行路、大灣東路、高速公路便道等13處，分局交通分隊每天一組員警擇點實施不定時機動測速，一個月來當場查獲近350件超速，警方呼籲請用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。

永康分局承辦員警說，測速路段皆會依照法規，在取締路段前方前100至300公尺設置「警52」三角警告標誌，藉以提醒用路人減速，並遵循道路速限行駛，降低事故發生率及嚴重性。