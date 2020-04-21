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注意！台南13處超速嚴重車禍熱點 警方不定時機動測速
喜歡開快車的民眾注意以免荷包失血！台南市近來超速駕駛造成嚴重車禍不斷，重點區永康警分局上午表示，評估轄區道路車流路況及易超速、易肇事路段，將在中正南北路、中山南北路、王行路、大灣東路、高速公路便道等13處，分局交通分隊每天一組員警擇點實施不定時機動測速，一個月來當場查獲近350件超速，警方呼籲請用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。
永康分局承辦員警說，測速路段皆會依照法規，在取締路段前方前100至300公尺設置「警52」三角警告標誌，藉以提醒用路人減速，並遵循道路速限行駛，降低事故發生率及嚴重性。
分局長呂世明說，「10件車禍9次快」，違規超速除處罰相當重，更易使駕駛人於遭遇突發狀況時反應不及致生危險；而警方取締超速駕駛絕非為了罰錢，目的是要讓行駛車輛遵守速限，減少意外發生，請駕駛朋友務必遵守交通規則，駕車騎車不搶快，平平安安回家。
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