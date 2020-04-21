銅鑼灣書店店長遭潑紅漆 警積極追查犯嫌
前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日將在台北重開書店，不料他今天上午在中山區吃早餐時，突然遭不明人士潑紅漆，犯嫌隨即徒步逃逸，警方獲報後正積極調閱監視器追查。
林榮基25日將在台北重開書店，但卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限公司」委託，要他不得使用「銅鑼灣書店」名稱；他昨天表示，已委託律師協處，書店將照常於25日中午如常開幕。
據了解，林榮基今天上午8時50分在北市中山區中山北路一段的早餐店用餐時，突然有一名不明人士上前朝他潑漆，造成他頭部和上身都是紅漆污漬，但幸未受傷，犯嫌案發後立即徒步逃離現場。
林榮基事後先返回書店進行清理，隨即向警方報案，目前仍在台北市警察局中山分局中山一派出所作筆錄，警方現正積極調閱監視器循線追查犯嫌身分，以釐清案情。
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