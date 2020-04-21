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觀音山火燒車死者 疑為久病六旬小黃司機
新北市五股區觀音山風景區管理所附近停車場，昨天深夜發生火燒車後尋獲男性焦屍，死者疑為患有慢性病的64歲鄭姓計程車司機，初步研判疑為自殺，但身分還須化驗DNA進一步確認。
這起火警發生在深夜10時45分左右，消防隊大約於11時19分撲滅火勢，卻在小轎車駕駛座發現焦屍，車籍則登記在台北市文山區某計程車公司名下。經查車輛使用人為鄭姓司機，但遺體嚴重焚毀無法辨識身分，車上雖找到1個焦黑罐子，亦無法確定是不是油罐。
事後警方調閱周遭監視器釐清案情，發現計程車是在10時30分左右進入該停車場後方小路，15分鐘之後傳出爆炸聲和火光，5分鐘後報案人趨近查看，期間再無任何其他人車靠近。
鄭姓司機已經離婚，家屬到案協助調查，指稱他有高血壓、糖尿等等慢性病，由於平日深夜開計程車謀生，三高的問題控制不住，長期困擾，警方初步研判疑為久病厭世自焚，但身分還要化驗DNA進一步確認。
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