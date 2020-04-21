砂石車疑搶快右轉 騎機車婦人當場倒地腦破死亡

台南市白河區71歲蔡姓婦人今晨騎機車由東山往白河，行經165線、172線路口時，遭右轉砂石車撞上，老婦倒地遭輾過當場喪命，賴姓司機表示未看到直行機車，酒測並無酒駕，肇事原因由警方調查釐清中。

台南市消防局今天上午8時17分獲報白河165線、172線路口車禍救護，白河消防分隊救護車趕抵時，發現機車卡砂石車下，婦人倒在地上，手腳扭曲、腦漿外溢，明顯死亡。

白河警分局員警隨即到場交管並蒐證，砂石車賴姓司機（48歲）指從東山往白河方向行駛，從165線右轉172線時未看到後方直行的機車。

初步研判，並非轉彎內輪差導致，疑似搶快右轉，未注意後方直行機車，警方正調閱路口監視器進一步釐清肇因。