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磐石艦確診對象去過派出所 高市清查收簡訊人數
海軍敦睦艦隊磐石軍艦確診對象下船後，因身分證遺失，曾到左營警分局舊城派出所報案，使得派出所8名員警須居家隔離或自主健康管理，可能影響勤務運作，高雄市警局今天上午通告各單位，將統計近日曾接「疫情警示」簡訊員警人數，以便及時調整人力，不讓勤務受疫情影響而停擺。
員警表示，確診對象在未確診出爐，可能因各種因素到各地警政機關報案或請求協助，是員警難以防範的事，加上確診對象去過的地方，同時段也可能有員警在場，在磐石軍艦確診個案出爐，陸續有民眾接到「疫情警示」簡訊，包括員警也接到簡訊，甚至受理報案的派出所員警也直接接觸確診對象，高雄市警局今天立即通報各單位，統計曾接到疫情警示的員警數，上午仍在統計當中。
高雄市警方協助調查磐石軍艦確診對象足跡，發現其中1名對象4月15日曾到過舊城派出所，申報身分證遺失，包括當時與確診者接觸的3名員警，以及同時曾在派出所的5名員警，分別須 居家隔離14天，或請假在家自主健康管理，除了派出所全面消毒，警方為了維持勤務正常運作，也得調用其他單位員警支援派出所勤務。
高雄警方惟恐其他員警雖不因勤務關係直接接觸確診者，但可能無意間同時、同地與確診者接觸，今天上午10點多才通報各單位，統計曾接到疫情警示簡訊人數，以便調整人力。
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