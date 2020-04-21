影／台中街頭鬥毆1男遭暴打在地警快打喝制法辦

台中市烏日區今晨發生街頭鬥毆，一名男子見同學及同學的哥哥被嗆，過來解危反遭圍毆，被棍棒、安全帽打傷頭部，另有一男子手肘挫傷。警方逮捕4名施暴男子，並協助將傷者兩名送醫。警方表示，初步了解，傷者跟對方並不認識，打架原因還需釐清，詢後將依刑法第150條公然聚眾妨害秩序及傷害罪依法嚴辦。

目擊者說，當時在烏日區新興路、五光路口超商前，有一名男子遭一群黑衣人圍毆，現場血跡斑斑，停在超商前的黑色賓士車內還有1名小男童，看到鬥毆場景，看到傻眼，傷者的媽媽在旁勸架不成，又急又慌，另一名年輕女子見狀不斷尖叫，請求旁人報警處理，警方迅速到場及時控制衝突。

傷者的同學表示，當時他和哥哥在超商門口抽菸，看到一輛黑色賓士車停進超商停車格，一名酒醉男子下車後看了他們一眼，用閩南語嗆「現在要怎樣？」就 走進超商買啤酒，因為彼此不認識，只覺莫名其妙，但這名酒醉男一走出來，再次嗆聲「現在要怎樣？」這時，他的同學騎機車經過，過來解危問了一句「怎麼了？」遭酒醉男打頭，同學就開始反擊。

傷者同學的哥哥表示，嗆聲男子見狀，就叫了朋友來，一群黑衣人下車後就拿棍棒圍毆弟弟的同學，還用安全帽狂砸痛打，把弟弟的同學打倒在超商門口，他則被追打，負傷拔腿狂奔到對面的消防隊求救。