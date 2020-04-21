木柵隧道火燒車無傷亡 初步調查：疑油門故障而自燃

21歲劉姓男駕駛今天上午近9時駕車行經國道3號木柵隧道時，疑因汽車機件故障引發自燃，警消趕抵現場後迅速拉水線撲滅，現場交通一度回堵約6公里，幸未釀傷亡。

國道公路警察局第九警察大隊今天發布新聞稿表示，上午8時52分接獲通報，指國道3號木柵隧道內北上車道發生一起火燒車事故，立即指派線上巡邏車前往處置，緊急封閉中線及內線車道，並通知調派水車及警戒車到場搶救，火勢迅速於20分鐘內撲滅。

由於這起火燒車事件造成濃煙密布，現場交通也因此回堵約6公里，經國道警協助疏導，已於上午9時35分恢復全線通行。

根據初步調查了解，劉男獨自駕車行經國道3號北向木柵隧道內時，途中發覺車輛油門有異狀且車體竄出濃煙，他見狀立即將車輛停於內側車道並下車查看，未料突然起火燃燒，造成車體被燒得殘破不堪。

所幸整起意外未造成任何傷亡，警方初步排除事故車有碰撞其他車輛、護欄及交通設施情形，但詳細起火原因仍待消防局鑑定。

第九警察大隊呼籲，民眾駕車上路前，應先行巡視5油（引擎機油、自排油、煞車油、方向機動力油、齒輪油）3水（冷卻水、電瓶液與雨刷精），以確保安全無虞；另，行駛中若發現車輛有濃煙竄出，應保持冷靜，將車輛停靠外路肩待援，若車輛已起火燃燒則應立即遠離並尋找適當位置躲避。