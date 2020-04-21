網購口罩匯款無下文 女子涉口罩販售詐騙被捕

台中市李姓女子涉嫌利用臉書平台販售口罩，但消費者下單匯款後卻發現賣家遲不交貨，竹南警分局接獲被害人報案，前往台中將李姓女子拘提到案，移送檢方依詐騙罪嫌偵辦。

警方查出李姓女子透過臉書平台，貼文販售口罩訊息，每片以6至8元不等價格販售，欲購買者再私LIEN進行交易，有民眾匯款後遲未收到口罩，要求對方還錢，但李女假藉各種理由遲不出貨，也未退款，下單訂購者才知受騙上當，目前已有2名被害人損失7000元。

苗栗縣警局竹南分局分析相關資料，確認李姓女子涉嫌重大，為避免更多民眾受害，報請檢方指揮偵辦，18日前往台中拘提李姓女子到案，但她辯稱是與其他廠商訂貨，對方卻未交貨，所以才未出貨給訂購者，並非詐騙。