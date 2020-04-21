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酒後搭小黃過家門不入 運將：繞了一大圈又回原飯店

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
張姓老翁參加宗親會午宴，酒後搭計程車離去卻「失蹤」。女警陳文婷調閱道路監視器找到人，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
張姓老翁參加宗親會午宴，酒後搭計程車離去卻「失蹤」。女警陳文婷調閱道路監視器找到人，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市張姓男子到市區北都飯店參加宗親會午宴，到晚上仍沒回家，兒子報警協尋。女警陳文婷從道路監視器畫面看到張有酒態，搭計程車離開飯店，往七堵住家方向行駛，納悶為何沒進家門。聯絡司機才知張又要求折返，投宿用餐飯店對面的阿樂哈大飯店，在客房找到他。

基隆警二分局今天上午表示，信六路派出所警員陳文婷18日晚上9點多執勤時，一名男子焦急地走進派出所，請求警方協助。詢問得知他的爸爸18日從七堵住家出門，到市區信二路北都飯店參加宗親會午宴，卻一直沒有回家。

男子說，詢問一起用餐的親友，得知他的爸爸席間有喝酒，且喝醉了，親友攙扶離開飯店，並送他搭乘計程車回七堵。他說，爸爸單獨搭計程車，到晚間不見人影且聯絡不上，爸爸又有慢性疾病，擔心出意外，才到北都飯店所在地信六路派出所求助。

陳文婷得知原委，調閱北都飯店外信二路監視器畫面，看到張父在18日下午1點多，在北都外坐上計程車，但車號模糊。陳文婷接著調閱飯店周邊道路監視器，才追蹤到張父搭乘的計程車，並確認計程車沿信一路左轉中正高架橋上高速公路，開往住家七堵方向。

陳文婷依據計程車車號找到司機，他說，原本已將老翁載到七堵住家附近，但對方沒下車，並要求再開回信二路。車子停在阿樂哈大飯店外，老翁下車，他看老翁酒醉，擔心發生危險，還停了一下子，目送老翁進入飯店後才駛離。

張姓男子得知爸爸的行蹤，隨即由陳文婷陪同前往阿樂哈大飯店詢問。櫃檯人員查出張父休息的客房，順利找到人，張姓父子都對警方幫忙表達感謝。

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張姓老翁參加宗親會午宴，酒後搭計程車離去卻「失蹤」。女警陳文婷調閱道路監視器找到人，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
張姓老翁參加宗親會午宴，酒後搭計程車離去卻「失蹤」。女警陳文婷調閱道路監視器找到人，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝

計程車 老翁 基隆

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