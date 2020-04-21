開抽風機險遭葉扇切斷手指 警鳴笛開道救婦一命

屏東縣新園鄉一名蔡姓老婦（71歲），日前在清理豬舍時，不慎遭到抽風機的風扇割傷，導致右手指大量出血，傷口裂痕大到幾乎斷裂。蔡婦當下慘叫一聲，家人聽到後，立刻開車將她送往醫院救治，路途中遇到巡邏員警，立刻按喇叭示警，請員警協助開道，經警方協助下，順利在9分鐘趕抵醫院，並順利將蔡婦手指縫合。

據了解，蔡婦於4月13日中午1時許，在清理豬舍時，因天氣炎熱，先開啟灑水器降溫，接著開啟抽風機時，右手指不慎遭抽風機葉扇割傷。事發當時，抽風機葉片將蔡婦右手畫開，導致手指出現嚴重裂痕幾乎呈現斷裂。當下蔡婦慘叫一聲，蔡婦的家人聽見後，立刻前來查看。

家人來到農舍時，只見蔡婦左手摀著傷口，且右手指鮮血直流。情急之下，家人開著自家的小客車載蔡婦前往醫院。前往醫院的途中見到東港警分局新園分駐所的巡邏車，便急按喇叭請求員警協這開道，員警得知後，立即鳴笛，開道救援，並在9分鐘內順利將蔡婦送往醫院救治。

經醫院搶救，蔡婦右手食指順利縫合，事後蔡婦與家人不斷向員警道謝，也表示還好在警方的幫忙之下，才能保住手指。