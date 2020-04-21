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影／開車轉彎疑未減速衝進檳榔攤 女店員嚇得跳上桌逃命

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市一家檳榔攤昨晚被一輛轎車衝撞損毀。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化市一家檳榔攤昨晚被一輛轎車衝撞損毀。圖／翻攝彰化踢爆網

彰化市中華西路上一家檳榔攤，昨天晚間8點多，一輛小轎車突然衝破店面玻璃撞進屋內，當時一名在櫃檯旁的女性店員差些許距離就被直接撞上，最後僅腳底被玻璃割傷，送醫包紮後已無大礙，警方調查，駕駛為21歲曾姓男子，酒測值檢測為0，研判是轉彎時車輛失控才發生意外。

事件影像今天曝光，女店員起初還在店內桌子後方，突然一輛白色小轎車衝撞進屋內，桌子連帶也被往內推，整個人也往後移動，她事發後立刻離開位置，還能自行走出屋外，但室內一片狼藉，駕駛雖試圖想要倒車卻動彈不得，駕駛座車門因被卡住，曾男只好爬從副駕駛座出來。

據了解，曾男目前為夜間部學生，警方調查，曾男昨晚獨自駕車從中央路左轉往交流道方向，但疑似轉彎時未減速慢行，車輛才失控撞進店內，造成店家損失。

彰化市一家檳榔攤昨晚被一輛轎車衝撞損毀，民眾看傻了眼。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化市一家檳榔攤昨晚被一輛轎車衝撞損毀，民眾看傻了眼。圖／翻攝彰化踢爆網

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