電信詐騙案類 台南市以假網路拍賣購物最多

「網路拍賣購物要小心！」台南市警察局刑警大隊今天統計，今年1月至4月13日共受理電信詐騙案件711件，以假網路拍賣購物100件 最多，第二是解除分期付款拍賣97件，第三是謊稱買賣購物詐欺79件。

台市刑警大隊請消費者透過網路平台購物時，對於產品售價明顯低於市價行情或要求加LINE ID私下買賣等情形，需再三確認反查是否為帳號本人，最好是以「看的見、摸得著」當面買賣交易較安全，

刑大預防組長張又彬說，民眾如接獲下類關鍵字電話，請提高警覺，切勿受騙，並謹記，自動提款機(ATM)僅有提款或轉帳功能，不能解除分期付款或退款。不隨意提供銀行帳戶、信用卡等相關個資。郵局或銀行客服不會要求操作自動提款機)。不聽從指示購買遊戲點數或超商代碼繳費。

近期不肖歹徒利用民眾搶購防疫物資的現象趁疫作亂，張又彬表示，民眾除可撥打1922防疫專線諮詢防疫問題外，如有任何相關詐騙情事亦可撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，才能有效避免遭到詐騙。