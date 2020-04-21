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高雄茶行兼神壇凌晨遭開3槍 嫌犯車內作案10幾秒逃逸
高雄左營區自由四路一家茶行今天凌晨1點30分驚傳遭人開槍，整面玻璃碎裂，幸好無人受傷。當時屋內的人在2樓聽聞槍響嚇得報案，左營警分局到現場採證，拾獲3顆彈殼，目前已調閱監視器掌握特定車輛，以車追人中。
警方調查，遭開槍的茶行，內部還有私人神壇，常有年輕人出入；洪姓負責人當時並沒在屋內，接獲友人通知趕回，向警方表示近來並沒有與人結怨、應沒得罪人，不清楚為何遭開槍。
警方獲報後立即派人前往採證，勘查發現茶行的大門疑似留有3處彈孔，現場拾獲彈殼3顆，經調閱監視器，掌握當時有一輛轎車開到茶行門口，從右前座開窗並開槍，接著就開車離去，整個作案過程僅10幾秒。
警方目前得知作案車輛往北逃逸，鎖定車牌、調閱監視器追人，仍在釐清是否還在高雄，或上國道繼續逃逸。
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