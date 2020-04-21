高雄左營某茶行遭槍擊 大門玻璃碎裂一地

高雄市左營區某茶行今天遭槍擊，大門玻璃碎裂一地，轄區高市警察局左營分局據報趕往調查，初步勘驗大門疑留彈孔3處，現場拾獲彈殼3顆，已調閱周邊監視器追查，無人員傷亡。

高市左營警分局初步調查，獲報這家位於左營區自由四路的茶行，凌晨1時30分許遭開槍後，立即派人前往現場處理並採證，現場無人受傷，初步勘查發現茶行大門疑似留有彈孔3處，現場拾獲彈殼3顆。

遭槍擊的大門玻璃碎裂一地，屋主向警方表示，未與人結怨。全案警方已掌握涉案車輛，並成立專案小組以車追人追緝。

雖然目前為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的防疫期間，警方強調，對暴力行為決不容忍，絕對嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心，全力追緝涉案人。