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麥寮有人夜晚攔路打劫？ 警判讀行車記錄器：是誤傳

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
一輛停在路邊打著強燈的車，突然鑽出一人倒地，嚇壞了正要上夜班的民眾。記者蔡維斌／翻攝
一輛停在路邊打著強燈的車，突然鑽出一人倒地，嚇壞了正要上夜班的民眾。記者蔡維斌／翻攝

網路兩天來流傳六輕中夜班的員工，行經麥寮鄉通往六輕南堤防的防迅道路，遭不明車輛用遠光燈照射，借以擋路意圖製造假車禍半路打劫的影片，經警方了解後表示，並未接獲報案，且從影片判讀，疑似為路邊嘔吐，無攔車打劫之事，請網友勿再轉傳或張貼訊息，避免造成恐慌。

兩天來網路流傳一行車記錄器的影片，指該影片是4月16日深夜，一位在六輕上班的員工，當天是上中夜班，開車行經麥寮往南的防迅道路，遭不明車輛用遠光燈照射，有一男子下車，像是倒在車門邊，隨後還自己起身，當時這名六輕員工嚇得趕緊倒車快速駛離現場，也看不清楚這輛打強燈的車有何意圖。

後來被傳為這輛半夜停在路邊打著強燈的車，可能製造假車禍，試圖半夜攔車洗劫。六輕管理部得知，也發出通告，除將請警方加強夜路巡檢，也請員工或廠包深夜時段，盡量不要行駛昏暗的防汛道路或田間小路，以保安全。

台西分局進一步了解後指出，並未接獲民眾報案，且從該行車記錄器的影像判斷，所謂攔車的人，當時打開車門，看似為了要嘔吐，並非攔路打劫，但為確保安全仍將會再加強巡邏。 

六輕 行車記錄器 車禍

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