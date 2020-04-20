桃園男子電桿上施工摔落地頭流血 龍潭警即刻救援

25歲施男昨晚在桃園市龍潭區中豐路、龍源路工作不慎從電桿上摔到地上受傷，高平派出所警員卓光煜、林維紘趕到現場只見施痛得哀嚎且神智不清，身體多處擦挫及頭部撕裂傷，鮮血直流，立即通報調派救護車到場，並用毛巾幫忙止血，救護人員到場後送施到醫院，診治後今天已無大礙，但仍需住院治療。

警方指出，施姓男子是電纜電線維修工程行的員工，公司昨天派他龍潭區中豐路高平路段施工，因適逢假日所以帶著妻子、幼女共同前往工作，到工作地點後架鋁梯爬上電桿工作，未料拉扯電纜線時不慎滑落，摔下來時頭直接撞擊路面鮮血直流。警員林維紘一面幫忙施男止血，還安慰一旁受驚嚇哭泣的施男妻小。