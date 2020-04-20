桃園男子電桿上施工摔落地頭流血 龍潭警即刻救援
25歲施男昨晚在桃園市龍潭區中豐路、龍源路工作不慎從電桿上摔到地上受傷，高平派出所警員卓光煜、林維紘趕到現場只見施痛得哀嚎且神智不清，身體多處擦挫及頭部撕裂傷，鮮血直流，立即通報調派救護車到場，並用毛巾幫忙止血，救護人員到場後送施到醫院，診治後今天已無大礙，但仍需住院治療。
警方指出，施姓男子是電纜電線維修工程行的員工，公司昨天派他龍潭區中豐路高平路段施工，因適逢假日所以帶著妻子、幼女共同前往工作，到工作地點後架鋁梯爬上電桿工作，未料拉扯電纜線時不慎滑落，摔下來時頭直接撞擊路面鮮血直流。警員林維紘一面幫忙施男止血，還安慰一旁受驚嚇哭泣的施男妻小。
意外現場在中豐路（台三線），適逢假日加上鄰近風景遊樂區人車經過頻繁，警員卓光煜負責交通管制疏導，以防止二次事故傷害，救護車到場後警方還開巡邏車載著家屬隨同救護車護車至醫院。施男接受診療後，除了腿部骨折較嚴重，身體其他傷勢尚大礙，但仍需住院治療。施和家屬感謝警方即時處置救援及積極熱心照料。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言