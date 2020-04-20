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中央公布敦睦艦確診者足跡 新北這幾處要注意了

桃園男子電桿上施工摔落地頭流血 龍潭警即刻救援

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
男子在電桿工作時不慎摔落地上，一度神智不清。記者鄭國樑／翻攝
男子在電桿工作時不慎摔落地上，一度神智不清。記者鄭國樑／翻攝

25歲施男昨晚在桃園市龍潭區中豐路、龍源路工作不慎從電桿上摔到地上受傷，高平派出所警員卓光煜、林維紘趕到現場只見施痛得哀嚎且神智不清，身體多處擦挫及頭部撕裂傷，鮮血直流，立即通報調派救護車到場，並用毛巾幫忙止血，救護人員到場後送施到醫院，診治後今天已無大礙，但仍需住院治療。

警方指出，施姓男子是電纜電線維修工程行的員工，公司昨天派他龍潭區中豐路高平路段施工，因適逢假日所以帶著妻子、幼女共同前往工作，到工作地點後架鋁梯爬上電桿工作，未料拉扯電纜線時不慎滑落，摔下來時頭直接撞擊路面鮮血直流。警員林維紘一面幫忙施男止血，還安慰一旁受驚嚇哭泣的施男妻小。

意外現場在中豐路（台三線），適逢假日加上鄰近風景遊樂區人車經過頻繁，警員卓光煜負責交通管制疏導，以防止二次事故傷害，救護車到場後警方還開巡邏車載著家屬隨同救護車護車至醫院。施男接受診療後，除了腿部骨折較嚴重，身體其他傷勢尚大礙，但仍需住院治療。施和家屬感謝警方即時處置救援及積極熱心照料。

警方連絡消防局調派救護車到場，還安慰一旁的家人。記者鄭國樑／翻攝
警方連絡消防局調派救護車到場，還安慰一旁的家人。記者鄭國樑／翻攝

救護車 台三線

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