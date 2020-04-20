龍潭義消中隊捐贈防疫護目鏡 以行動支持消防員

竹東一家生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞，竹東禮儀公司蔡姓負責人16日於臉書社團新竹爆料公社公開監視器畫面，提到，「雖然館內日前遭受不明人士破壞，也不排除是其他違法業者所為」。經竹東分局分析過濾發現，蔡姓業者只對社群網站放話，卻消極不配合調閱監視器影像，警方突破心防，他才坦承因經營壓力，自導自演而犯下此案。

2020-04-20 14:45