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龍潭義消中隊捐贈防疫護目鏡 以行動支持消防員

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
護目鏡是防疫勤務必要助重要的裝備之一。記者鄭國樑／攝影
護目鏡是防疫勤務必要助重要的裝備之一。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭義消中隊長翁德盛為讓第四大隊龍潭、高平分隊救護人員執行防疫緊急救護工作有足夠裝備，今天前往龍潭分隊捐贈100副護目鏡提供兩消防分隊使用，在新冠肺炎疫情嚴峻時，以實際行動支持消防工作，同時為消防人員出勤安全盡一分心力。

消防局第四大隊戴明杉大隊長表示，目前同仁出勤戴送疑似感染新冠肺炎患者時，都特別要求同仁應確實依照SOP標準作業程序穿戴防護衣、手套、口罩、護目鏡等自我防護裝備，並由幹部落實檢查後出勤，勤務執行後依規定實施各項消毒作業，避免遭受感染。

戴明彬也特別在此針對義消夥伴長期支援消防救災、救護及防災宣導活動等等消防工作協助及支持，及對於本次捐贈防疫裝備深表感謝，期望民眾共同做好防疫工作。

戴明彬、翁德盛指出，鑑於武漢肺炎持續升溫造成全球大流行，第一線消防人員在執行緊急救護工作，同時需協助武漢包機返台、鑽石公主號郵輪遊客載送檢疫所勤務，恐接觸或感染病毒風險高，消防人員難免身心上備感壓力，因此有足夠的自我防護裝備對消防人員來說相對的重要。

龍潭義消中隊捐贈100副防疫護目鏡。記者鄭國樑／攝影
龍潭義消中隊捐贈100副防疫護目鏡。記者鄭國樑／攝影

新冠肺炎 武漢

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