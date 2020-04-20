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民眾檢舉砂石車進出 竹縣新埔查獲坡地遭違法開挖
新埔鎮燒炭窩多次出現砂石車進出，引起民眾注意，近日向新埔警分局偵查隊檢舉，警方研判可能為不肖業者在偏僻山區違法開挖，今天凌晨前往埋伏監控，於上午9時45分許一舉查獲3名現行犯涉嫌違法開挖山坡地，同時當場查獲砂石車及怪手司機正進行作業，全案依違反水土保持法第33條移送新竹地檢署偵辦，並查扣犯罪工具砂石車及怪手。
新埔警分局表示，長期致力查緝破壞國土相關案件，一經查獲並由主管機關認定後，即依廢棄物清理法或水土保持法刑事罰查辦，這次通知縣政府農業處人員及山保科科長、技師會勘後，認定有水土流失之虞，因此依違反水土保持法第33條移送新竹地檢署偵辦。
警方呼籲，開發山坡地或開墾荒地務必依照程序向縣政府申請並作好水土保持工作，以免觸犯刑法破壞國土以及水土保持法等相關罪責。
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