民眾檢舉砂石車進出 竹縣新埔查獲坡地遭違法開挖

新埔鎮燒炭窩多次出現砂石車進出，引起民眾注意，近日向新埔警分局偵查隊檢舉，警方研判可能為不肖業者在偏僻山區違法開挖，今天凌晨前往埋伏監控，於上午9時45分許一舉查獲3名現行犯涉嫌違法開挖山坡地，同時當場查獲砂石車及怪手司機正進行作業，全案依違反水土保持法第33條移送新竹地檢署偵辦，並查扣犯罪工具砂石車及怪手。

新埔警分局表示，長期致力查緝破壞國土相關案件，一經查獲並由主管機關認定後，即依廢棄物清理法或水土保持法刑事罰查辦，這次通知縣政府農業處人員及山保科科長、技師會勘後，認定有水土流失之虞，因此依違反水土保持法第33條移送新竹地檢署偵辦。