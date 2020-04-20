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中央公布敦睦艦確診者足跡 新北這幾處要注意了

愚人節開玩笑發文染疫 藍領男子遭送辦

中央社 / 記者黃麗芸台北20日電

藍領工人28歲李姓男子在愚人節當天於臉書發文，內容稱因認識一名對岸Coser而陽性確診，遭多名民眾向刑事局檢舉為假訊息，李男到案後供稱只是開玩笑，警方依法送辦裁處。

刑事局今天召開記者會，偵查第九大隊第二隊隊長江嘉勝表示，日前陸續接獲多名民眾檢舉，指有名臉書網友於愚人節發文，內容涉及疫情假訊息。

經查發文內容為「上禮拜認識一個逃來台灣的對岸Coser，因為她太可愛了，我們情投意合就開了房間。結果昨天陽性確診了，怎麼辦啊」，警函送中央流行疫情指揮中心並認定為不實訊息。

警方循線追查，並於15日通知李男到案說明，他供稱自己只是開個愚人節玩笑而已，上述發文也已刪除，全案詢後依違反社會秩序維護法函請新北市警察局移送新北地方法院簡易庭裁處。

疫情 假訊息

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