退休失智翁仍想上班 搭計程車在台中工業區繞了數圈

台中市八旬何姓老翁患有失智症，已退休多年，但前天上午9時許，他以為自己仍在台中工業區上班，搭計程車出門，還要司機前往一家貨運公司，未料司機依何指示，在台中工業區繞了好多圈，仍找不到老翁所說的公司，只好將何載到附近派出所，警方透過人臉辨識，找到何家人，何女兒說，父親過去是在台中工業區上班，前天可能因身體狀況，誤以為自己還是上班族，所以才會搭計程車外出。

台中市第六警分局工業所警張祈邦、鍾承勳前天上午9時許值班時，一名計程車司機載著何姓老翁（82歲）到派出所報案，司機透露，當天清晨何上車後，直說「台中工業區，幫我趕一下，上班來不及」，但司機載何到台中工業區後，仍找不到何口中的貨運公司，懷疑老翁記憶有問題，因此將老翁載到派出所。

警方透過警用電腦的人臉辨識系統，查出何身分後，聯絡到何女兒，並通知到派出所將何帶回。

何女兒說，父親退休前確實是在台中工業區上班，工作勤奮且嚴以律己，數十年如一日，但近年來年事已高，且患有輕微失智症、糖尿病，案發當天上午父親趁她在準備早餐時，可能記憶力突然倒退到仍在工作時的記憶，突然就出門上班，她發現時，父親就已不在家，十分擔心前往派出所報案時，就接到警方電話。