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台中大甲路口剛招魂完 2車再撞、車翻人送醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲區東西15路和南北3路口，今天早上有人到場招魂，地面灑滿冥紙，後來發生二輛轎車碰撞車禍，一車翻覆有人受傷。記者游振昇／翻攝
台中大甲區東西15路和南北3路口，今天早上有人到場招魂，地面灑滿冥紙，後來發生二輛轎車碰撞車禍，一車翻覆有人受傷。記者游振昇／翻攝

台中市大甲區一處路口日前發生車禍，傷者急救後不治，家屬今天早上5點多到車禍現場招魂，2小時後該路口又發生車禍，二輛轎車碰撞，一車翻覆，女駕駛受傷，肇事原因警方調查中。

這場車禍發生地點，當場民眾說是易肇事路口，早上招魂完又車禍，民眾說很離奇，本月3日發生車禍，傷者送醫急救不治，家屬今天早上5點多到現辦招魂法會，現場地面還有許多冥紙。

今天早上7點多，這處路口，大甲區東西15路與南北3路口，27歲黃姓女子開轎車沿南北3路南往北直行，42歲楊姓男子開轎車，颱沿東西15路一段東往西方向直行，二車在路口碰撞後，女駕駛的車翻覆，她的頭手受傷，送醫急救，男駕駛未受傷，警方對二名駕駛酒測，酒測值都是0。

台中大甲區東西15路和南北3路口，今天早上有人到場招魂，地面灑滿冥紙，後來發生二輛轎車碰撞車禍，一車翻覆有人受傷。記者游振昇／翻攝
台中大甲區東西15路和南北3路口，今天早上有人到場招魂，地面灑滿冥紙，後來發生二輛轎車碰撞車禍，一車翻覆有人受傷。記者游振昇／翻攝

車禍 酒測 台中市

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