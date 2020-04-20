台中大甲路口剛招魂完 2車再撞、車翻人送醫

台中市大甲區一處路口日前發生車禍，傷者急救後不治，家屬今天早上5點多到車禍現場招魂，2小時後該路口又發生車禍，二輛轎車碰撞，一車翻覆，女駕駛受傷，肇事原因警方調查中。

這場車禍發生地點，當場民眾說是易肇事路口，早上招魂完又車禍，民眾說很離奇，本月3日發生車禍，傷者送醫急救不治，家屬今天早上5點多到現辦招魂法會，現場地面還有許多冥紙。