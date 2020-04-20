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台中柳川美化工程驚見半裸男屍 警今查身分釐清死因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西區柳川美化工程昨天下午有工人發現一名下半身赤裸的男屍，警方獲報到場調查，並將全案報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市西區柳川美化工程昨天下午有工人發現一名下半身赤裸的男屍，警方獲報到場調查，並將全案報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供

台中市柳川西路、五權西一街正在進行柳川美化工程，但昨天下午4時許，工人施工時在河道箱函內，發現一名身分不明、下半身赤裸的男子，男子已明顯死亡，身體浮腫，業者通報警消到場後，轄區派出所今天仍在釐清死者身分，死者身體無遭外力傷害、打鬥的痕跡，初步研判為意外死亡，詳細的死因有待查明死者身分，報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局昨天下午4時許接獲通報，西區柳川西路二段、五權西一街有人疑似溺水，消防隊到場後發現，現場是水利局發包業者進行的柳川美化工程，工人施工時在柳川河道旁箱函旁，發現一名年約50多歲的男子泡在水深約30公分的水裡，下半身赤裸，經消防隊將男子移置到路旁安全處後，男子已明顯死亡，未送醫，消防隊通報轄區派出所到場。

台中市第一警分局西區所到場調查，男子身體沒有明顯外傷，因男子身上沒有可供辨識身分的證件，目前仍在釐清死者身分，全案初步研判為意外死亡案件，詳細的死因有待檢察官相驗釐清死因。

台中市西區柳川美化工程昨天下午有工人發現一名下半身赤裸的男屍，警方獲報到場調查，並將全案報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市西區柳川美化工程昨天下午有工人發現一名下半身赤裸的男屍，警方獲報到場調查，並將全案報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供

台中市 檢察官

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