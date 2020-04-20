台中柳川美化工程驚見半裸男屍 警今查身分釐清死因

台中市柳川西路、五權西一街正在進行柳川美化工程，但昨天下午4時許，工人施工時在河道箱函內，發現一名身分不明、下半身赤裸的男子，男子已明顯死亡，身體浮腫，業者通報警消到場後，轄區派出所今天仍在釐清死者身分，死者身體無遭外力傷害、打鬥的痕跡，初步研判為意外死亡，詳細的死因有待查明死者身分，報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局昨天下午4時許接獲通報，西區柳川西路二段、五權西一街有人疑似溺水，消防隊到場後發現，現場是水利局發包業者進行的柳川美化工程，工人施工時在柳川河道旁箱函旁，發現一名年約50多歲的男子泡在水深約30公分的水裡，下半身赤裸，經消防隊將男子移置到路旁安全處後，男子已明顯死亡，未送醫，消防隊通報轄區派出所到場。