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夜市門可羅雀 比基尼芭樂西施促買氣
受新冠肺炎影響，防疫期間許多展場活動與廟會紛紛取消，大型觀光夜市也門可羅雀；雲林縣西螺東南觀光夜市攤商「翻滾鴉甘草芭樂」業者想到請show girl擔任「芭樂西施」，協助刺激客人招攬買氣。業者小雅表示，因朋友開設模特兒經紀公司，聽聞疫情以來許多活動不是暫緩就是取消，想到異業結盟來夜市配合活動，炒熱氣氛。
業者小雅指出，翻滾鴉甘草芭樂的招牌「辣味芭樂」是全台首創口味，從南部發跡到目前有多家門市，雲林縣門市在斗六市，週日晚上就到西螺鎮東南觀光夜市擺攤販售，目前預計是每週都會安排固定的活動；除了比基尼show girl ，也會找魔術師與街頭藝人來扮演蜘蛛人與鋼鐵人等，希望透過有趣、吸睛的活動增加買氣。
業者小雅表示，昨晚邀請17直播網紅鄭琦穿著比基尼，在東南觀光夜市協助推廣甘草芭樂，吸引不少逛夜市民眾圍觀拍照，鄭琦不斷說明芭樂口味，請大家試吃看看；有些民眾會捧場，還有人會打卡分享，讓更多人前來看熱鬧，增加人潮。
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