46歲大叔耍流氓攔到23歲健身教練 秒被撂倒求饒

46歲程姓男子昨晨騎機車搭載女友，因不滿被超車，在新北市新莊區中正路快車道上惡意逼車攔下1輛重機，耍流氓拿出甩棍毆打對方，孰料遇上重機騎士才23歲還是健身教練，沒兩下反被奪去武器制伏、道歉求饒，過程全被公布上網，立刻被網友虧爆。

據了解，程男是雜貨用品批發商，昨天清晨騎機車搭載38歲女友，在桃園市龜山區萬壽路被1名重機騎士比中指嗆聲：「騎車小心點、這樣超車很危險！」程男不滿隨即一路跟車追到新北市新莊區丹鳳地區，在車水馬龍的省道台1甲線快車道上惡意逼車攔下重機。

陳姓重機騎士是1名年輕健身教練，年齡只有程男的一半，他的行車記錄器錄下整個過程。影片中可看出程男兇狠狠攔車之後，打開椅墊置物箱手忙腳亂掏出金屬甩棍衝向重機，口中反覆嚷嚷：你剛剛比什麼？同時揮舞甩棍攻擊毆打對方。

但是沒兩下子就被反制，程男被奪去武器制伏在地上道歉求饒，他的女友不停在旁邊尖叫、跳腳、大吼：要死了！你幹嘛打他？你不要打他好不好！起來，你不要壓他！手放開！

路人協助報案快車道上有人打架，6名員警迅速趕抵，將2人帶回派出所調查並查扣甩棍，雙方除了互告傷害，程男再加上1條刑法妨害自由罪嫌，同時依違反交通規則開單告發。按照道路交通管理處罰條例43條1項4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛、吊扣牌照3個月。