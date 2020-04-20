詐欺車手認了提領贓款 檢察官卻不起訴是這原因

台北市男子在去年10月間接獲詐欺集團電話，佯稱「解除分期付款」為由，要求他匯款，他匯款5013元後，才知被詐，因此報警處理，警方透過提領的帳戶，查出是台中市邱姓男子涉案，並循線帶回邱到案，邱承認在去年10月13日接獲詐團指示，領取金融卡、密碼後前往提款，但是提款6萬元，並非提款5千餘元，提領該筆贓款的車手恐另其人，台中地檢署偵辦後，認為邱提領的時間是在男子匯款之前，且無邱提領該筆款項的證據，今不起訴處分。

不起訴處分書指出，邱姓男子（28歲）在去年10月12日加入以「王小刀」、「余耀龍門」為名的詐欺集團，擔任車手，邱在去年10月13日接獲詐團指示，在彰化火車站附近提領贓款，並由上手交付華南銀行的金融卡及密碼，隨後在上手通知「有進帳6萬元」，隨即提領贓款6萬元，並將金融卡、贓款交還上手。

檢警循線緝捕邱到案後，查出邱提領的華南銀行人頭帳戶內，除了有顏姓女子遭匯款詐騙的6萬元外，還有另名台北市的邱姓男子，因接獲詐騙集團以「網路購物解除分期付款」為由詐騙，邱遭詐5013元，邱也提出詐欺告訴後，彰化縣警局彰化分局以加重詐欺、洗錢防制法罪移送台中地檢署。

檢方偵辦後發現，邱在警詢時，承認有提領贓款6萬元，但否認有提領另名台北市民遭詐的5013元，經調閱相關監視器後，確認台北市民在匯款5013元時，邱早已提領6萬元，事後也無其他監視器影像及證據顯示，邱有提領台北市民的5013元，因此針對邱提領台北市民的5013元所涉的加重詐欺、洗錢防制法罪，處分不起訴，另外邱提領顏女6萬元一案，另外提起公訴。