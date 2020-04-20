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不肖殯葬業為增加曝光 竟自導自演砸店被警拆穿

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
竹東一家生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞，竹東禮儀公司蔡姓負責人於臉書社團新竹爆料公社公開監視器畫面，經竹東分局分析過濾發現，蔡姓業者因經營壓力，自導自演而犯下此案。圖／竹東警分局提供
竹東一家生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞，竹東禮儀公司蔡姓負責人於臉書社團新竹爆料公社公開監視器畫面，經竹東分局分析過濾發現，蔡姓業者因經營壓力，自導自演而犯下此案。圖／竹東警分局提供

竹東一家生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞，竹東禮儀公司蔡姓負責人16日於臉書社團新竹爆料公社公開監視器畫面，提到，「雖然館內日前遭受不明人士破壞，也不排除是其他違法業者所為」。經竹東分局分析過濾發現，蔡姓業者只對社群網站放話，卻消極不配合調閱監視器影像，警方突破心防，他才坦承因經營壓力，自導自演而犯下此案。

竹東警分局表示，4月13日21時許接獲民眾報案提及，在竹東生命禮儀館辦公廳前方，有4名黑衣人持棒球棍打破數面玻璃，旋即離去，警方至現場處理時，要求業者至派出所正式報案，現場人員以老闆不在為由，藉故拖延，警方請求業者協助調查時，也一反於媒體前侃侃而談的態度，極度消極不願配合警方偵辦。

業者在16日將現場遭毀損畫面，並擅自將監視器影像張貼於新竹爆料公社，當時還在臉書新竹爆料公社放話，「相信新竹縣府及竹東鎮公所會協助警察單位替我們討回公道」，塑造被害者遭受黑道迫害形象，經媒體報導後，新竹縣政府警察局立即指派刑事警察大隊支援竹東分局共同偵辦。

專案小組研判，相較一般被害者遭受脅迫後，往往主動且迅速報案，且多半積極提供監視影像，但蔡姓業者態度消極、不願報案外，還以監視器保管人不在，或無法取得系統密碼等理由搪塞，類似反常行徑引起警方懷疑。由於業者不願配合說明，警方又發現監視器主機，於案發後遭重新格式化，刪除重要影像檔案，專案人員以專業技術還原被刪除的檔案，終於掌握關鍵畫面。

據了解，竹東地區有多家殯葬業，對蔡姓負責人經營的禮儀社營運產生壓力，致長期虧損，他為增加曝光，才出此下策，自導自演藉以引起輿論壓力，對競爭業者施壓，事後才後悔，因案造成竹東鎮公所、其他殯葬業者的負面形象，以及假冒黑幫砸窗，使大眾對治安感到不安。

竹東警分局表示，案情初看合情合理，但警方短時間內偵破，不僅即時澄清業者惡意指控事實，還給其他地方殯葬業者的清白，避免民眾恐慌、業者紛爭及傷及地方治安負面形象，全力維護社會治安，請民眾安心。

爆料公社 新竹 警察

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