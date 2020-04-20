流浪狗受困乾涸魚塭脫水命危 動物救援小組冒險背出

台灣動物緊急救援小組接獲網友轉寄求救信，指屏東佳冬鄉塭豐村南寮路一帶，有隻流浪犬疑似失足跌落乾涸的魚溫池中，受困月餘，民眾多次營救未果，狗瘦成皮包骨。台灣動物緊急救援小組獲報後由高雄趕往現場，冒險至深達3米，超過一層樓高的魚塭池，將受困犬救出送醫，因脫水營養不良合併肝指數過高，正安置在動物醫院搶救中。

台灣動物緊急救援小組昨天接獲網友轉信求救，一位來自北部前往屏東洽公的民眾，在佳冬鄉塭豐村南寮路一帶，發現一隻白色流浪犬，受困在當地一處乾涸的魚塭池中。他詢問附近居民，得知該犬疑似不慎跌入，受困已一個多月，民眾多次營救都告失敗，目前狗兒已瘦成皮包骨，情況危急。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成昨天上午偕救援團隊從高雄出發展開營救，任務難度是魚塭深度超過3米，逾一層樓高度，加上受困浪浪見人就快跑閃躲，營救過程艱辛，救援團隊與狗周旋數小時，救援行動一度陷入膠著。

眼見時間一分一秒過去未有進展，台灣動物緊急救援小組決定由隨行獸醫師以麻醉吹箭，輕微將受困犬隻鎮定後，再由倪兆成冒險爬下魚塭池救援。因附近地型不適合做吊掛作業，倪徒手將受困犬背在肩上，再慢慢爬出魚塭，過程險象環生。