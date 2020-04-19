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高雄檢疫所今晚救護車進入 疑1名隔離者出現症狀
海軍敦睦遠航訓練支隊三艘船上774名官兵，今天中央流行疫情指揮中心公布累計24人確診。昨天晚間就有約上百名隔離檢疫的官兵，被安排進入高雄偏鄉郊區的集中檢疫所，家屬來幫被隔離者送物品，神情相當凝重，晚上又有消防救護車進入，疑有被隔離者發生症狀。
晚上8點多左右，有消防救護車駛入隔離所，消防救護員全身穿著隔離衣、戴口罩不敢大意，在10多分鐘後離開。據悉，疑似有一名居家隔離者，疑有症狀緊急送醫，明天篩檢結果才會出爐。
擔心敦睦艦隊上新冠肺炎群聚感染，海軍昨天召回艦隊上700多名官兵漏夜採檢，分送全台7個檢疫所，百多名隔離者由軍用車輛載到高雄檢疫所內，檢疫人員也不敢輕心，穿上防護衣等防疫裝備量體溫、噴酒精，軍方甚至送來消毒水，進行全面消毒，將防疫做得滴水不漏。
幾名家屬前來高雄檢疫所外登記資料，送上用紙箱裝著的泡麵、電池、耳機等生活用品，不少家屬神情嚴肅，顯得憂心忡忡，但面對記者提問，家屬都低調。
「怎麼可能不緊張？」也有家屬說，前天晚間接到電話通知，就慌張準備生活用品，一早趕來檢疫所，雖然孩子本來就自有準備，但及時來「補貨」，就是希望兒女在所內能過得舒適，也盼望能早日度過14天，平安回家。
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