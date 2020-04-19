婚宴酒醉衝快車道攔車亂嗆 警方：違反交通規則罰300元
新北市淡水區今天下午發生醉漢衝到馬路上隨意攔車咆哮，造成交通大亂的鬧劇，員警獲報趕抵時，醉漢已被朋友拉到路旁約制，警方告誡之後讓他們離去，事後看到網友上傳的影片才發現行為離譜，將再通知到案開罰。
據了解，這名27歲曹姓男子，中午到淡水區的大珍市餐廳參加喜宴喝醉，散場搭乘朋友的車離去時，疑因先前與女友吵架心情不好，便跟朋友說想下車走走散心，不料他卻在周日下午車水馬龍的淡金路上，衝到快車道隨意攔阻陌生人的車胡亂咆哮亂嗆一通。
朋友見狀趕緊去勸阻，二、三個人合力拉不動一個蠻力爆發的醉漢，造成車流回堵、交通大亂，附近大樓居民和路過的駕駛人紛紛錄影上傳各大臉書社團，有人形容他喝醉走出結婚禮車大暴走，不知道這麼激動是被劫婚還是怎樣？更多人怒稱酒量差就別喝這麼多，還有人說怎麼都沒有大卡車路過，剛好都是小轎車被攔被嗆。
警方獲報有人攔車發生吵架糾紛，趕抵現場時曹男已被朋友拉到路邊約制。由於員警並未當場看見曹男在快車道攔車，因此抄登資料、告誡規勸之後便讓友人把他帶離現場。
警方事後看到網友上傳的影片內容，才發現曹男行為離譜，但是他只是酒醉攔車亂嗆一通，還不到暴力脅迫的程度，當時也無人報案主張權利受損，初步認定未達刑法強制罪構成條件，然而在交通頻繁的道路上任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，已違反道路交通管理處罰條例第78條，可處300元罰鍰，將再通知到案受罰。
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