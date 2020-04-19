國道逼車攔車 女子車內剛說：你不是很厲害就被攔

中山高速公路中部路段昨天出現疑似逼車攔車危險行為，一名女子今天將行車記錄器畫面PO網說，「原來電視新聞報導的攔車， 真的會在我身上上演」，影片中她在車內自言自語：「你不是很無敵，很厲害」，說完對方就停車，走上前向她嗆聲。

女子在臉書爆怨公社說，昨天在國道一號北上靠近泰安休息站附近遇到，當時她和朋友開車在高速公路大雅北上車道被攔，她說看到一輛轎車，一直想鑽縫隙超車，在車陣中很誇張，坐在乘客座的女子開始錄影， 結果被對方發現，「攔車加恐嚇」。

影片中，攔別人車輛男駕駛說，他趕時間才這樣開車，要求女子和朋友不能檢舉他，不然他有記對方的車牌號碼，雙方在高速公路上理論後，男駕駛開車離開。

女子表示，她有試著線上報案，好像沒成功，她在臉書註明「請忽略我的聲音，很北七」；國道警方表示，依影片可看出，男駕駛突然在高速公路上停車已違規，也涉及危險駕駛。