影／警帶各國語言海報宣導防群聚 台中公園今天好熱鬧

台中市移工人數目前居全國第二，許多移工會利用假日前往著名的台中公園從事野餐、聯誼等遊憩活動，為避免引發群聚感染，台中市第二警分局在今天下午2時許，由副分局長劉忠和召集分局行政、防治組及公園派出所等單位組成宣導小組，帶著印有英語、越南語、泰語及印尼語等國語言的海報、簡單圖示與防疫文字，前往台中公園園區內向現場外籍移工宣導防疫觀念，不讓外籍移工成為防疫漏洞。

台中市第二警分局表示，此次防疫宣導活動特別以各國移工的母語，製作醒目、圖示簡單的圖卡，讓移工一目瞭然，提醒移工養成量體溫的習慣、減少觸摸眼口鼻、勤洗手、並妥適處理口鼻分泌物等措施，保護自己也保護他人，若有發燒咳嗽及呼吸急促等症狀，可撥打1922防疫專線、1955勞工諮詢申訴專線尋求協助；如外出群聚，務必配戴口罩，並保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全社交距離。