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剛拿到機車駕照開心出遊 18歲男摔落旗山中寮山邊坡
高市旗山中寮山登高可遠眺南二高與月世界特殊地形，剛拿到駕駛不久的張姓男子與友人相約出遊，疑似路況不熟，在通往中寮山的彎道上摔落3公尺深邊坡，熱心路人見狀停車通報，張男送醫無生命危險。
警方指出，通往中寮山的路徑蜿蜒起伏大，18歲張姓男子昨與友人出遊，疑因路況不熟加上騎車技術還不純熟，連人帶車在轉彎度摔落邊坡，路過民眾先設法拖住張男身體才沒有繼續往下滑落。
消防隊人員抵達後，運用繩索將固定在床板上的男騎士救起送醫，騎士頭戴全罩式安全帽，又有路過民眾熱心幫忙，送醫後無生命危險。警方呼籲，中寮山山徑崎嶇，許多彎道是急轉彎，平假日都有很多單車騎士來此練車，民眾若不熟悉路況要小心通行，放慢通行速度。
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