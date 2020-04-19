七旬翁上山採筍失蹤 30人組隊上山成功尋回他

南投縣竹山鎮76歲林姓老翁昨上午上山採筍，中午卻未返家用餐，親友遍尋不著，入夜通報119協尋，當地消防群呼義消組成30人搜救隊赴林翁工作的竹林，搜索逾1個小時，總算找到氣息微弱的他，並將其送醫，成功避免憾事發生。

南投縣消防局指出，昨晚7時4分接獲竹山鎮代會主席報案，稱鎮內林姓老翁親友向他通報林一早外出，去上山去自家竹林採筍，正常應該在中午返家用餐，未料卻沒回家，家人下午3時曾自行上山找人，但未果，擔憂出狀況因此報案協尋。

竹山分隊當下調派隊員，並群呼義消30人集結成搜救隊，後續分成2組沿著中山路98號後方產業道路往山上搜尋，唯竹林山區雜草叢生、地勢落差大，深夜視線昏暗不佳，搜救不易，搜救人員因此利用足跡搜索，且啟動分區地毯式搜索。

搜救人員表示，入山循可能的足跡及非自然草木折痕，搜索近1小時發現可疑路徑，晚上8時18分總算找到老翁，而他全身無力、氣息微弱，且臉色蒼白的癱軟於竹林中，所幸其意識清楚仍能應答，身上也無明顯外傷，因此將他緊急送醫。

南投縣消防局則表示，依林翁被發現時狀況研判可能是血糖過高致身體不適無力，因此搜救人員當下先先給予補充水分，並著手搬運送醫，只是該山區道路崎嶇陡峭難行，耗費20多分鐘將其運到平面道路，隨即由救護車將其送醫，性命無礙。