快訊

一夜驗完744人 指揮中心改口：軍艦群聚暫不分境內外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁跌倒摔得滿臉傷 巡邏警暖心上前救助

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄梁姓男子因意外跌倒，摔得頭部、口鼻都流血，原不知該如何是好，還好小港警分局員警巡邏時經過，上前幫他包紮，還協助執意不肯就醫的梁男到醫院。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓男子因意外跌倒，摔得頭部、口鼻都流血，原不知該如何是好，還好小港警分局員警巡邏時經過，上前幫他包紮，還協助執意不肯就醫的梁男到醫院。記者邱奕能／翻攝

高雄梁姓男子因意外跌倒，摔得頭部、口鼻都流血，原不知該如何是好，還好小港警分局員警巡邏時經過，上前幫他包紮，還協助執意不肯就醫的梁男到醫院，讓梁的家屬大為感謝。

警方表示，梁男（62歲）前天凌晨2點時，在漢民路的公車站牌附近，意外失足跌落在地，梁頭部、口鼻流著鮮血，正好小港警分局漢民派出所員警巡邏經過，見到地上有一灘血跡，趕緊上前查看。

員警先拿出身上攜帶的衛生紙供梁男擦拭，但面對警方的詢問，梁神情恍惚，對於他為何摔倒，完全不清楚。漢民所員警耐心溝通，想問出梁男的姓名及住家等資料。

直到消防救護人員到場幫忙梁男清理傷口，但他仍堅持不肯就醫，稱他只是意外不小心摔倒，一切都可以自行處理。在警方勸說下，找來梁男的家人陪同他就醫，獲得家屬大力感謝。

老翁

延伸閱讀

軍艦染疫擴大？ 高雄衛生單位嚴陣以待

影／奮力釣起鱸魚只剩頭「鮮血直滴」 男下秒遭鯊魚瘋狂猛追

影／「澳」客要求退貨4800捲衛生紙 超市主管比中指怒嗆

衛生紙之亂平息了？她在好市多看到滿滿一排 網：亂的是人心

相關新聞

苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩

苗栗縣後龍鎮北勢溪柳樹灣橋下，釣客於4月17日下午5點多發現一具女浮屍卡在水匣門旁，檢警相驗身體無明顯外傷，死亡3到5天...

老翁跌倒摔得滿臉傷 巡邏警暖心上前救助

高雄梁姓男子因意外跌倒，摔得頭部、口鼻都流血，原不知該如何是好，還好小港警分局員警巡邏時經過，上前幫他包紮，還協助執意不...

嘉義2歲男童自家倉庫玩 父開堆高機不慎輾死兒

嘉義縣水上鄉一名2歲廖姓男童昨天下午近5時在自家倉庫門口玩耍時，不慎遭父親開的堆高機撞倒，送醫不治，父親自責不已，警方昨...

2歲男童自家倉庫玩耍 遭父不慎開堆高機推倒不治

嘉義縣水上鄉2歲男幼童昨天晚間在自家倉庫門口奔跑玩耍，疑似不慎遭正駕駛堆高機搬運貨物倒車的父親推倒，家人緊急將男童送醫後...

海洋怎麼了？屏東縣牡丹灣、海口各發現１隻死亡海龜

海巡署第八巡防區指揮部在昨天下午，分別接獲屏東縣牡丹灣岸際，及海口沙灘發現死亡海龜，立即通報國立海洋生物博物館協處，經調...

電動自行車取締暴增 肇事死傷件數仍增加

警政署統計自行車肇事件數以腳踏自行車最多，但電動自行車比率逐年攀升，五年增加13.88個百分點。去年交通部修法後警方大執法，取締暴增至5萬6000多件，似未明顯遏阻事故死傷。去年10月新制上路後四個月電動自行車肇事死傷2254人，較同期增377人。

青少年死傷增 電動自行車成交通新亂源

電動自行車外觀酷似機車，廠商強打免考駕照的優點吸引學生族群，不過交通部運輸研究所的分析發現，電動自行車有兩成死傷事故是15-19歲的青少年，其中16、17歲的高中生的人數年年增加，占比最高。

8年前照片仍在用詐騙老梗橫行 南投小學輪流受害

南投縣萬豐國小8年前為籌措學生畢旅費用，師生手作皮革包上網義賣，獲社會關注響應支持，未料當時影像卻遭不肖人士利用，冒名在...

影／8旬老婦在家跌倒喊「救人喔」 見警救援鼻酸大哭

「救人喔！」桃園市82歲蕭姓老婦人昨晚在桃園市區住家，行動不便起身拿拐杖時，不慎跌倒沙發旁卡住，她兒子工作尚未返家，她多...

口罩上網預購第五波上路 NPA署長室：小心手機簡訊詐騙

第5波口罩實名制上網預購已經開始，警政署官方臉書粉絲團NPA署長室，今天早上發文提醒民眾，從第一波開始，詐騙集團就陸續以...

影／八旬失智婦迷途進了派出所 警用生肖查出她身分

台中市八旬黃姓婦人15日晚間走進第一警分局的派出所內，一臉不好意思自稱「迷路了」向警求助，但警方詢問她的相關資料，黃婦只...

觀音山攔檢夜遊噪音車 超過六成違規兩天開45張罰單

北部氣溫逐漸上升，新北市觀音山越來越多汽機車夜遊，轄區蘆洲警分局17、18日與監理站於凌雲路聯合稽查改裝及噪音車，連續2...

熱門新聞

獨／250萬超跑追撞2車釀3傷 目擊者：車飛起來翻一圈

狠男亂棍打死女友曝屍山野成白骨3年 他10天破案代伸冤

網路票選百大步道之首 火炎山再傳出多起遊客救援事件

影／嘉義丈夫酒駕載妻子 撞電線桿兩人彈出車外

苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。