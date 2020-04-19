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老翁跌倒摔得滿臉傷 巡邏警暖心上前救助
高雄梁姓男子因意外跌倒，摔得頭部、口鼻都流血，原不知該如何是好，還好小港警分局員警巡邏時經過，上前幫他包紮，還協助執意不肯就醫的梁男到醫院，讓梁的家屬大為感謝。
警方表示，梁男（62歲）前天凌晨2點時，在漢民路的公車站牌附近，意外失足跌落在地，梁頭部、口鼻流著鮮血，正好小港警分局漢民派出所員警巡邏經過，見到地上有一灘血跡，趕緊上前查看。
員警先拿出身上攜帶的衛生紙供梁男擦拭，但面對警方的詢問，梁神情恍惚，對於他為何摔倒，完全不清楚。漢民所員警耐心溝通，想問出梁男的姓名及住家等資料。
直到消防救護人員到場幫忙梁男清理傷口，但他仍堅持不肯就醫，稱他只是意外不小心摔倒，一切都可以自行處理。在警方勸說下，找來梁男的家人陪同他就醫，獲得家屬大力感謝。
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