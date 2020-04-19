海洋怎麼了？屏東縣牡丹灣、海口各發現１隻死亡海龜

海巡署第八巡防區指揮部在昨天下午，分別接獲屏東縣牡丹灣岸際，及海口沙灘發現死亡海龜，立即通報國立海洋生物博物館協處，經調查2隻海龜均死亡多時，無奈只好就地掩埋。

據了解，18日下午4時與5時，第六岸巡隊第六三岸巡中隊第一、第二機動巡邏站，發現屏東縣牡丹灣岸際與海口沙灘各個有一隻死亡的海龜，隨後聯繫國立海洋生物博物館，及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫前往協助。

經測量海龜分別長47公分、寬40公分及長61公分、寬37公分且已嚴重腐爛。國立海洋生物博物館事務研判2隻死亡海龜均為保育類「綠蠵龜」，且海龜均已腐爛無法確認死因，無奈只好將海龜就地掩埋。