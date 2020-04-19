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8年前照片仍在用詐騙老梗橫行 南投小學輪流受害
南投縣萬豐國小8年前為籌措學生畢旅費用，師生手作皮革包上網義賣，獲社會關注響應支持，未料當時影像卻遭不肖人士利用，冒名在網路詐騙販售皮件，今年更把校名換成「南投國小」，校方不堪其擾，除報警備案也籲民眾勿上當購買。
萬豐國小指出，過去99至102學年度曾發展皮革教育，指導學生動手做，並用自身力量去賺取畢業旅行經費，而非靠著補助也傳達自力更生的教育理念，之後因故未再持續發展手做皮件，也未再產出販售任何產品，未料卻遭不肖人士盜用。
近年不斷出現南投偏鄉小學賣皮包籌旅費的一頁式網站，利用萬豐國小多年前的新聞畫面，謊稱是畢業生純手工製作皮件，為助孩子籌旅費實現畢業旅行夢想5折出售，疑為規避責任，還曾把校名改成「千豐」，今年則換成南投國小受害。
南投國小表示，去年就已遭詐騙網頁冒名，未料今年又來，而校內並義賣皮包，且假網頁上寫南投國小，內容影像卻是萬豐國小，手法粗糙，但不肖業者持續詐騙販售，目前已向警方備案，並通報縣教育處、校安通報，也籲民眾別上當購買。
萬豐國小更是飽受困擾，校方表示，每逢畢業季，該一頁式詐騙廣告又死灰復燃，在臉書或Line群組等被散播，學校名譽嚴重受損，報案卻未能有效遏止，因此在官網首頁設「絕對沒賣包包澄清專頁」，並在臉書專頁澄清，盼善心人士勿購買。
南投縣警局則表示，該網頁是詐騙老梗，南投、仁愛分局都曾獲學校通報，經查發現網頁所留地址與電話都是假的，且網站在境外註冊，又無消費者購買受害報案，追查不易，除將持續關注，也提醒民眾避免在一頁式網站購物，以免遭詐。
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