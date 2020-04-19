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影／8旬老婦在家跌倒喊「救人喔」 見警救援鼻酸大哭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蕭姓老婦人行便不便在住處不慎跌倒被沙發卡住，多次喊「救人喔」虛弱聲，警方剪破護網開門救援讓老人家大哭，幸無大礙。圖／警方提供
桃園市蕭姓老婦人行便不便在住處不慎跌倒被沙發卡住，多次喊「救人喔」虛弱聲，警方剪破護網開門救援讓老人家大哭，幸無大礙。圖／警方提供

「救人喔！」桃園市82歲蕭姓老婦人昨晚在桃園市區住家，行動不便起身拿拐杖時，不慎跌倒沙發旁卡住，她兒子工作尚未返家，她多次喊「救人喔」聲音變虛弱；她的鄰居聽到報案，警方趕到敲門聽到虛弱的「救人」聲音，剪開護網開門，將倒地的蕭老婦人救起送醫沒有大礙，埔子所警員今天上午說，老婦人行動不便，倒在沙發、桌子旁卡住，老人家扶起後大哭失聲，送醫幸無大譺。

桃園分局埔子所警員簡煒哲、劉譯丰及許雅媛接獲蕭姓老婦人鄰居報案，指稱他剛搬來不認識，聽到隔壁有虛弱的喊「救命」聲音，擔心出事報案。警方表示，蕭姓老婦人行動不便，平時由兒子照顧，晚上8時多兒子工作尚未返家，蕭姓老婦人準備拿枴杖起身，不慎跌倒卡在沙發、桌子旁無法動彈。

幸好鄰居聽到救命聲音報案，警員據報趕到現場敲門，也聽到屋內老婦人喊救人聲音，立即通報消防隊員協助救援，警員借來剪刀及板凳，剪開護網開門，屋內一片漆黑，打開燈搬開沙發將老人家救起，老人家看見警員救援大哭失聲，消防員送醫後幸無大礙，通知她兒子照料，家屬感謝。

桃園市蕭姓老婦人（紅衣者）行便不便在住處不慎跌倒被沙發卡住，多次喊「救人喔」虛弱聲，警方剪破護網開門救援讓老人家大哭，幸無大礙。圖／警方提供
桃園市蕭姓老婦人（紅衣者）行便不便在住處不慎跌倒被沙發卡住，多次喊「救人喔」虛弱聲，警方剪破護網開門救援讓老人家大哭，幸無大礙。圖／警方提供

消防員

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