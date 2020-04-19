影／8旬老婦在家跌倒喊「救人喔」 見警救援鼻酸大哭

「救人喔！」桃園市82歲蕭姓老婦人昨晚在桃園市區住家，行動不便起身拿拐杖時，不慎跌倒沙發旁卡住，她兒子工作尚未返家，她多次喊「救人喔」聲音變虛弱；她的鄰居聽到報案，警方趕到敲門聽到虛弱的「救人」聲音，剪開護網開門，將倒地的蕭老婦人救起送醫沒有大礙，埔子所警員今天上午說，老婦人行動不便，倒在沙發、桌子旁卡住，老人家扶起後大哭失聲，送醫幸無大譺。

桃園分局埔子所警員簡煒哲、劉譯丰及許雅媛接獲蕭姓老婦人鄰居報案，指稱他剛搬來不認識，聽到隔壁有虛弱的喊「救命」聲音，擔心出事報案。警方表示，蕭姓老婦人行動不便，平時由兒子照顧，晚上8時多兒子工作尚未返家，蕭姓老婦人準備拿枴杖起身，不慎跌倒卡在沙發、桌子旁無法動彈。